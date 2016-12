Leitora indignada

13/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Estou indignada com as atitudes do Governo do Estado. É uma pena passar em frente ao Restaurante Popular com portas fechadas e pessoas chorando na calçada, sem ter onde comer. Danyelle Carneiro - SG





Passageiro preocupado





Trabalho em Copacabana e moro em Amendoeira, em São Gonçalo. Essa situação do Bilhete Único irá prejudicar ainda mais quem precisa. Estou preocupado com a situação. Elias Cardozo - SG





‘Guerra’ sem fim





A paz acabou na comunidade da Dita. Precisamos ter de volta a cabine da PM. O morro está cercado de criminosos fortemente armados que tentam evitar invasões de facções rivais. Anônimo - SG





Forte calor na cidade





O calor em São Gonçalo poderia ser amenizado se não houvesse tanto desmatamento das nossas árvores. Precisamos de uma cidade mais verde e menos cinza. Anônimo - SG