Assaltos constantes 3

08/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Pedimos mais segurança no Porto Novo, próximo ao Super Market e na praça da Balprensa. A qualquer hora , mulheres são vítimas de criminosos que fazem tirar a blusa para roubar o celular. Eduardo Reis - SG





Lixo acumulado





A falta de coleta de lixo no Rodo de Itaúna, em frente ao mercado Unidos, está detritos na rua. Os porcos se aproveitam para se alimentar e acabam espalhando a sujeira pela via. Thomas Edson - SG





Condução precária





Todos os dias, entre 18h e 19h, a Viação Mauá "some" com a linha 422 (Boassu x Niterói) via Porto Velho. Chego no ponto, fico aguardando e ainda pago R$ 3,70 por um serviço péssimo. Eder Luiz - SG





Esgoto a céu aberto





Aqui na Rua Pio Borges, em frente à praça da Covanca, estamos com esgoto a céu aberto há mais de um mês. O risco de doenças é total. Pedimos providências. Anônimo - SG