Vazamento sem fim

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Na Rua Fontes, no bairro Paraíso, existe um vazamento de esgoto há anos. Entra governo, sai governo e o problema permanece. O risco de doença é total. Anônimo - SG





Centro da cidade abandonado





O Centro de Niterói é movimentado e produtivo durante o dia. Já à noite, criminosos e viciados tomam conta do local. O prefeito precisa dar mais atenção para aquela região. Anônimo - SG





Sem condução adequada





Nós, moradores do Morro do Castro, há mais de 10 anos não temos acesso direto ao Centro de São Gonçalo e Alcântara. Uma situação terrível desde a saída das linhas 12A e 13A do bairro. Lucas Coimbra - SG





Piscina imunda





A piscina do Caio Martins, administrado pela Suderj, que deveria dar o exemplo à população, está sem tratamento, há mais de um mês, devido a falta de material. Um criadouro de mosquitos. Anônimo - SG