Travessa às escuras

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Em frente ao número 156, na Trav. da Lira, em Neves, tem uma lâmpada queimada há mais de três meses. Estamos cansados de reclamar. Sr, prefeito, saia mas deixe a luz acesa. Laudelino Siqueira - SG





Desobedecendo ordens





A empresa de ônibus Nossa Senhora do Amparo não está respeitando a liminar que mantém o Bilhete Único. Estão cobrando R$ 14 em ônibus com destino ao Rio. Um absurdo! Vagner Fia - SG





Desrespeito ao passageiros





A falta de respeito com passageiros que aguardam ônibus no ponto ao lado do clube Tamoio é demais. Alguns coletivos parados dificultando a visibilidade de quem está aguardando. José Carlos - SG





Insegurança total





Quero pedir ao 7º BPM para fazer ronda de manhã nas ruas Oldenir de Souza e Aida Curi, no Raul Veiga. Estamos sendo vítimas de assaltos quando saímos para trabalhar. Márcia Silva - SG