Muita sujeira na praça

28/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Praça de Venda da Cruz está uma vergonha! Muito lixo espalhado, inclusive no ponto de ônibus. Além disso, moscas, ratos e o mal cheiro incomodam os pedestres. Rita Sodré - SG





Leitor de digitais ruim





A Viação Alcântara, linha 17C, possui alguns leitores de digitais ruins. Com isso, estudantes e idosos demoram muito tempo para embarcar. Mesmo com as reclamações, nada é feito. Marcia Silva - SG





Tratamento suspenso





Minha mãe faz tratamento contra Aids há 18 anos no PAM de Neves, que mudou para o Barro Vermelho por causa de obras. Após isso, o estado dispensou o médico que fazia seu atendimento. Anônimo - SG





Rua cheia de criminosos





A Rua Orlando José de Araújo, no Jóquei, está cheia de criminosos. Estão matando morador para outro poder morar. Tenho medo por ter família que mora no local. Anônimo - SG