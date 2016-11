Assaltos constantes

19/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Estamos assustados com a onda de assaltos no bairro de Santa Catarina. São quase 10 ocorrências por dia no local. Uma insegurança total. Até quando isso, meu Deus? Anônimo - SG





Lixo espalhado após chuva





Com a chuva de quinta-feira à noite, diversos bueiros ficaram entupidos, e o lixo não coletado nos últimos dias ficou totalmente espalhado por diversas ruas de São Gonçalo. Daniel Felipe - SG





Mau cheiro pelas ruas





A forte chuva na noite de quinta-feira fez com que um valão no Jóquei transbordasse. Resultado: o mau cheiro e o lixo espalhado nas ruas invadiram as casas da região. Anônimo - SG