08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Um poste ameaça cair na Estrada da Lagoinha, altura do número 67. Peço que a Ampla venha realizar o reparo antes que uma tragédia aconteça. Cláudio Marcos - SG





Muitos assaltos em Neves





Assaltos frequentes nas principais ruas de Neves assustam moradores da região. Pedimos ao 7º BPM que intensifique o patrulhamento. Laudelino Siqueira - SG





Creche sem merenda





A creche "Xuxa Parque", no Lindo Parque, está, há dois meses, sem receber merenda escolar. As aulas serão interrompidas antes do fim de ano por conta da falta de alimentação. Priscila Amorim - SG





Alô, Cedae!





A falta de abastecimento de água no bairro Camarão não muda. Sabemos que muitas pessoas reclamam, porém, nada é feito para solucionar este problema. Cadê a Cedae? Carmem Lúcia - SG