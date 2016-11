Alô, Cedae!

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O bairro Camarão pede socorro! Estamos com problemas de abastecimento de água há anos. As contas não param. Quando cai água, é uma vez por semana e dura no máximo duas horas. Alex Sandro - SG





Insegurança na cidade





São Gonçalo já não aguenta mais tanto descaso com a segurança, educação e infraestrutura. Até quando os políticos da nossa cidade irão fazer vista grossa em relação a isso? Emanuel Freire - SG





Iluminação precária





Em frente ao número 156, da Trav. da Lira, em Neves, existe uma lâmpada queimada, há mais de três messes. Estamos cansados de reclamar. Alô Prefeitura! Laudelino Siqueira - SG





Poste ameaça cair





Na estrada da Lagoinha, na altura do nº 67, trocaram o poste de iluminação pública. Porém, deixaram o de madeira que a cada dia curva-se um pouco. Vão esperar ele cair para retirá-lo? Cláudio Marcos - SG