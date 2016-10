Coleta de lixo irregular

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A falta de coleta de lixo no bairro Engenho do Roçado está demais. A sujeira ficou complemente espalhada por algumas ruas do bairro e o mal cheiro aumenta cada dia mais. Anônimo - SG





Rua esburacada





A esquina da Rua Expedicionário Belmiro Ferreira da Silva com Avenida José Lopes Raposo está toda esburacada. Quase toda hora acontece acidente por causa dos buracos. Elizete Ferreira - SG





Insegurança no Centro





O Centro de São Gonçalo está muito perigoso. Há alguns dias, eu e minha amiga fomos assaltadas e quase fomos agredidas por dois assaltantes. A que pontos chegamos. Anônimo - SG





Hospital sem recursos





O Hospital Orêncio de Freitas, no Barreto, colocou um aviso que não há material para realização de exames e raio-x. Esse problema já dura 15 dias. Luiz Carlos - Niterói