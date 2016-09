Praça sem fiscalização

12/09/2016 às 21:55h Enviado por: Samuel Castro

A Praça do Bandeirantes já é uma "porcaria" com o abandono, e agora está quase toda ocupada por trailers, mesas e cadeiras. Cadê a fiscalização? Cláudio Peixoto - SG





Estacionamento irregular





Todos os dias, dezenas de carro ficam estacionados dos dois lados da Rua Adolfo Brum, em Alcântara. O local, inclusive, é proibido estacionar e está sinalizado. Anônimo - SG





Som ensurdecedor

Traficantes continuam promovendo baile funk na Rua Projetada, perto da Estrada Monte Formos, em Sacramento. O som alto incomoda moradores que precisam acordar cedo. Anônimo - SG





Avenida esburacada





A Avenida Albino Imparato, esquina com Rua Gil Polo, no Jardim Catarina, está com o asfalto todo esburacado. Para transitar de carro é um pouco complicado. Carlos Roberto - SG