Última semana do Festival do Rio em Niterói

17/10/2016 às 17:19h Enviado por: Thiago Soares

Reserva Cultural sediou os filmes do Festival do Rio em Niterói Foto: Leonardo Ferraz Amantes do cinema tiveram a oportunidade de conferir filmes produzidos em várias partes do mundo Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares





Os amantes do áudio visual da região têm mais dois dias para aproveitar a exibição de filmes não comerciais em Niterói. Iniciado em sete de outubro, o Festival do Rio 2016, que acontece na recém inaugurada Reserva Cultural, em São Domingos, será finalizada na próxima quarta-feira.





Com a exibição de mais 100 filmes durante o evento, divididos nas tradicionais mostras Panorama, Expectativa, Première Brasil, Midnight, Première Latina, o festival está atraindo pessoas de vários lugares. A niteroiense Maria Alice, 50, levou sua amiga paulista, que não se identificou, para conhecer o ambiente e assistirem juntas ao filme Cegonhas.





"Eu já conheço a Reserva Cultural, que existe em São Paulo. Por isso eu vim conhecer a daqui. É sempre agradável estar em um local com bom ambiente, cultural", disse a turista.





Além de visitantes de fora do estado, a direção do Festival relatou que muitas pessoas do município do Rio estão visitando o espaço em Niterói.





"Por ser algo novo e feito pelo Oscar Niemayer, as pessoas estão vindo conhecer. É a única sala de cinema feita por ele no mundo e pelo que estamos percebendo, muitos moradores do Rio estão vindo até aqui", contou o assistente de comunicação da Reserva, Otávio Lima, 24.





Para os últimos dias de exibições, os destaques ficam para os filmes Loving (hoje - 17h15), Baleia a Óleo (amanhã - 16h) e Souvenir (quarta-feira - 17h20).





O preço dos ingressos é de R$22. Estudantes, menores de 21 anos e professores pagam meia-entrada.