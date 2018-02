Exposições de CARNAVAL em São Gonçalo

São Gonçalo recebe duas exposições com um clima carnavalesco. Hoje, às 19h30, será aberta a mostra “Festa de Momo”, com um apanhado de olhares artísticos e diferenciados de 12 fotógrafos durante a folia, passando pelos clóvis e blocos de ruas até chegar à passarela do samba. Entre os profissionais, o repórter fotográfico de O SÃO GONÇALO, Alex Ramos. A exposição fica no 1º piso do São Gonçalo Shopping, até 30 de março. Já o Centro Cultural Palhaço Carequinha, da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, realiza a mostra “O Carnaval dos Carnavais”, com fantasias da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada de ambas é gratuita.