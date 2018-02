'Pânico' assina rescisão sem exigir multa; saiba mais sobre Cultura

Thiaguinho lança hoje no programa TVZ, do Multishow, o clipe de “Só Vem”, sua música em parceria com Ludmilla. O single, que já era sucesso nas plataformas digitais, ganha uma nova versão remix exclusiva com pegada pop. "Para essa ocasião optamos fazer uma versão diferente. Acho que o single ficou legal e combinou com o conceito do clipe", diz o cantor. O single remix já se encontra disponível nas plataformas digitais.