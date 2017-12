Larissa Manoela assume namoro com Leo Cidade; veja destaques de Cultura

O reality show gastronômico “Bake Off Brasil – Mão Na Massa” ganha, pela primeira vez, uma edição especial com a participação de diversas famosos. O especial será exibido em dois episódios, que acontecem hoje, celebrando as festividades de Natal; e no dia 30, antecedendo as preparações para a chegada do Ano Novo. Nas duas edições, o programa acontece às 21h30.