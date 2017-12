Tatá Werneck está casada e feliz; veja os destaques de Cultura

Recentemente, Isabella Santoni foi flagrada aos beijos com o surfista Caio Vaz, mas disse que não quer rotular o relacionamento dos dois e prefere tratar o surfista como parceiro. “Não estou namorando. Adoram rotular as coisas. Todo mundo que você beija, você namora? Ele é um parceiro, tem me incentivado no esporte e no surf”, disse a atriz.