Tatá esbanja simpatia no aeroporto; veja os destaques de Cultura

Com mais de 30 anos de tradição, o Grupo Só Sabor, natural de São Gonçalo, comemora o seu aniversário hoje, a partir das 15h, no Combinado Cinco de Julho, no Barreto, em Niterói. O grupo, com a formação oficial de Tininho, Perrela, Binho e Guinho, surgiu há 32 anos após uma brincadeira, onde os integrantes se reuniam para tocar instrumentos e se divertirem.