Coral apresenta musical 'Natal de Esperanças' no Pátio Alcântara amanhã

Coral se apresenta de graça no Pátio Alcântara





Amanhã, o ‘Coral Herdeiros da Promessa’ se apresenta no Shopping Pátio Alcântara, a partir das 15h. Durante a performance, o grupo apresentará canções natalinas com o tema ‘Noite de Esperanças’, que promete emocionar o público de São Gonçalo. O evento faz parte da programação gratuita de corais, que acontecerá nos sábados de dezembro, na Praça de Alimentação do empreendimento.





O grupo, formado há cinco anos, será regido pelo maestro Leandro Lopes e conta com a participação de 42 integrantes. No repertório, canções como ‘O Coro dos Anjos’, ‘Cantemos, é Natal’ e ‘Noite de Esperanças’.





“A nossa expectativa é levar, através deste musical, uma mensagem de paz e amor aos moradores de São Gonçalo”, comenta o maestro Leandro Lopes.





“Esperamos que nossos clientes, com suas famílias, possam aproveitar a programação natalina e que as apresentações dos corais transmitam a todos, sentimentos de união e harmonia”, ressalta Michelle Coutinho, coordenadora de Marketing do Shopping Pátio Alcântara.