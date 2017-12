Coletivo Acesso Cultural realiza edição em Alcântara amanhã

Com objetivo de promover a cultura em São Gonçalo, o coletivo Acesso Cultural realiza mais uma edição neste sábado (9). Desta vez em Alcântara, na Escola de Entretenimentos Zion, o evento, com entrada gratuita, reunirá várias manifestações artísticas das 10h às 22h.

Sucesso nas últimas edições realizadas em shoppings da região, o Acesso Cultural agrega todas as vertentes possíveis da arte em um só lugar: literatura, poesia, dança, música e moda.

O evento contará com workshop sobre saúde vocal com a preparadora Fran Oliveira; lançamentos de livros com as autoras Neuza Feijó, Neide Graça e Paula Vinagre, da editora Muiraquitã; bate-papo cultural com os escritores Paulo Diaz, Milton José Júnior e André Aceti; palestras sobre planejamento de carreira e direitos de imagem com Bruno Souza e Renata Ivo; teatro com a Companhia InterArte; mostra de dança com grupos como ADEN, Núcleo 7.0, entre outros; mostra de DJs com DJ Gringo, DJ Leandro Selecta, e outros; Pocket Show com Lucas Destro, Alef Cassiano e Bruno Dantas e convidados.

Para completar, haverá musical de Natal com o Coral Vida, feira e desfile de moda com a Stylist Day Anna Molina, com a nova coleção Movement 18 da Nalimo, e muita poesia com o Sarau do Corujão.

“Esse coletivo acontece em forma de agradecimento por todo esse ano de trabalho árduo visando democratizar a cultura, principalmente em nosso município. É também um comprometimento de que continuaremos levantando essa bandeira e lutando pela acessibilidade e cultura na cidade, oportunizando nossos artistas e fortificando o acesso cultural”, contou o estudante de publicidade Alberto Rodrigues, um dos idealizadores do projeto.

O endereço da Escola Zion é Rua Sílvio Romero, 50, Alcântara, São Gonçalo.