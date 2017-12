Cubango sedia 6ª edição do Almoço Musical

A Acadêmicos do Cubango vai sediar, pela primeira vez, o Almoço Musical, que terá a 6ª edição realizada no próximo domingo, a partir das 13 horas, no local. O evento terá brinquedos para crianças e inúmeras atrações musicais.





O encontro contará com a presença dos grupos Samba do Galo, 5% Samba Show, Novo Visual, e dos cantores Bruno Marins e Mônica Mac, entre outros convidados.

Para almoço de domingo, o prato vai do dia vai ser um espeto misto e um espeto de cafta, arroz, farofa, molho à campanha e macarronese; no valor de R$13,99. Não é necessário pagar para entrar, apenas o que consumir dentro do local.





O idealizador do evento, o cantor e compositor Gegê Fernandes, espera que seja um sucesso. "Criamos o almoço musical para ser um evento em família, teremos pula-pula e brinquedos para crianças," afirmou.





A quadra da Unidos do Cubango está localizada na Rua Noronha Torrezão, nº560, no Cubango, Niterói. Para informações e reservas, no telefone 96464-3486.