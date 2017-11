Carla Diaz é nova musa da Grande Rio; veja os destaques de Cultura

A cantora Ludmilla aproveitou o Dia da Consciência Negra para deixar um recado em seu perfil do Instagram “Eu já fui chamada de “macaca” por um apresentador de televisão. Já sofri preconceito no trânsito e até no avião. Vocês acham que eu me intimido com essas coisas? Eu não! Nunca abaixe a cabeça para o preconceito”, declarou a artista.