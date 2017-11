Evaristo Costa é novo garoto-propaganda; veja os detalhes de Cultura

Tatá Werneck divulgou na última quinta-feira uma foto de seu namorado Rafael Vitti dormindo. O ator ficou indignado e decidiu retribuir com a mesma moeda postando um vídeo em que a humorista aparece tirando um cochilo durante um passeio de carro. "E dormiu.... com as mãozinhas de capivara apoiadas no colo. Desculpa, te amo", escreveu ele.