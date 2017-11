'Terreiro do Zé' recebe Renato da Rocinha neste sábado

Considerada uma das mais tradicionais rodas de samba da região, o 'Terreiro do Zé', comandado pelo cantor e compositor Fred Tavares e o grupo Merece Respeito, vai receber, no próximo sábado (11), no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, o cantor Renato da Rocinha.







O evento está previsto para começar às 14h e terá sorteio de três ingressos para o show do Zeca Pagodinho, no Clube Tamoio, no próximo dia 15. Fred Tavares, organizador do evento, acredita que o acontecimento vai animar São Gonçalo. " Tenho certeza que vai ser um sucesso, como sempre. O evento vai ter muita gente bonita e cerveja gelada", afirmou.





O Terreiro do Zé fica na Rua Julia Guilherme, 86, Lindo Parque. Para mais informações e reservas, basta entrar em contato através dos telefones (21) 96464-6645 / 98694-6412.