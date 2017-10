SG Shopping apresenta show com Vitor Lima

Professor de canto e preparador vocal, o músico Vitor de Lima vai mostrar toda a sua técnica em um animado show de rock que acontece nesta quinta-feira, às 19h, no São Gonçalo Shopping. Descoberto pelo concurso "Voz de Ouro", que tem revelado os maiores talentos da região, Vitor entrou na vida artística por influência do pai, que era um forte apreciador de música. Aos 12 anos, começou a ouvir de amigos que tinha uma boa voz e decidiu montar uma banda.





“A partir daí, comecei a pensar como cantor e a cantar música. Aos 16 anos passei a estudar e depois, as coisas começaram a acontecer mais rápido”, explicou.

Formado em canto lírico, Vitor também toca teclado, piano e violão. “É preciso beber de outras fontes, por isso me interessei em estudar outros instrumentos”, revelou.

O show terá ainda a participação dos músicos Rafinha Duarte, no violão, e de Matheus Vieira, percussão.





“Incluí no repertório músicas que possuem um significado para mim e que, certamente, vão entreter o público”, disse Vitor.





O repértório promete agradar a todos com sucessos do pop rock nacional e internacional, com Legião Urbana, Tiago Iorc, Creed, The Calling e Coldplay entre outros.

A apresentação é gratuita, e a classificação é livre. O São Gonçalo Shopping fica localizado na Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo.