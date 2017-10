Cléo Pires no Lady Night e Ivete Sangalo de 'mamãe maravilha'; veja os destaques de Cultura

Com o cancelamento dos ensaios técnicos da Marquês de Sapucaí, a direção da Acadêmicos do Sossego anunciou que os ensaios de rua do Largo da Batalha terão início no dia 29 de novembro, às 20 horas."Nosso Carnaval está bem adiantado e agora vamos fortalecer o canto do hino oficial do enredo 'Ritualis'. Quero contar com toda minha comunidade", disse presidente Wallace Palhares.