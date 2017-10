Wanessa 'gente como a gente', desabafo de Sarah Sheeva e muito mais

"'Haters'? Tô nem aí" Cantora e drag queen mais badalada do momento, Pablo Vittar é a cara do pop nacional e coleciona milhares de seguidores nas redes sociais. Mas como todo mundo que faz sucesso, há quem critique seu alcance vocal e rejeite a artistas por ser drag e gay. Em entrevista, Pablo Vittar respondeu com bom humor: "Evito dar atenção aos haters e costumo focar no lado bom da exposição. Comecei a fazer drag e cantar porque sempre gostei de música e queria fazer o que gostava. Nunca pensei que eu fosse atingir tanta gente de coração tão bom", explicou.