MC Kevinho fazendo sucesso com a Rainha do Pop, e muito mais

'Olha a Explosão'

A cantora internacional Madonna impressionou os fãs após postar um vídeo de suas filhas Estere e Stella cantando o funk "Olha Explosão" interpretado por Mc Kevinho. Na legenda, a Diva Pop escreveu: "Treinando nosso português".





'Censura Nunca'

Atriz Mariana Ximenes protesta contra censura em 19° Festival do Rio de Janeiro, que ocorreu na última quinta-feira (5), no Cine Odeon. A artista subiu no palco segurando uma placa com os dizeres "Censura Nunca" em manifestação a proibição da exposição Queermuseu no Museu de Arte do Rio (MAR).





Rouge supera brigas internas e retorna aos palcos

Em entrevista com Thiago Abravanel no programa "Papo de Almoço" da rádio Globo as integrantes do grupo Rouge - Aline, Luciana, Li Martins, Fantine e Karis Hill- falam sobre retorno aos palcos e descartam novos desentendimentos. A cantora Fantine fez um desabafo sobre seu afastamento da banda após briga com Luciana e mostrou gratidão por fazer as pazes com o grupo: "Fiquei muito tempo sem contato com as meninas. Não imaginava que teria oportunidade de reviver isso".





Renato Góes perde papel em novela da Globo

Globo decide tirar Renato Goés do elenco da próxima novela das 19h, "Deus salve o rei". A novela está prevista para ir ao ar em janeiro de 2018 e o ator pernambucano interpretaria personagem principal, papel que agora será estrelado por Rômulo Estrela. A emissora se manifestou sobre a decisão informando que as medidas foram tomadas em comum acordo e que e que o ator terá trabalho reservado para 2018.