Naiara Azevedo vai ao programa ''Eliana''; veja os principais destaques de Cultura

No programa Eliana de amanhã (17), Patricia Abravanel recebe no palco Naiara Azevedo. Ela será surpreendida no quadro com declarações e histórias emocionantes de sua trajetória até o sucesso. Também na atração, MC Koringa, Arnaldo Sccomani e Ivan Santos vão avaliar o talento de MC Rita, conhecida na internet por sua voz marcante ao cantar um funk. O programa Eliana vai ao ar às 15h.