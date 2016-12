Coluna de Cultura 21/12

O “Natal da Cidade” vai encantar o público, no dia 25, domingo, a partir das 18h, em frente ao Palácio dos Correios, no Centro de Niterói, com show de luzes, apresentações musicais, orquestra, coral e feira de artesanato. Maior evento natalino do município e sucesso absoluto em 2014 e 2015, o espetáculo chega a sua terceira edição e contará com o musicista Sérgio Chiavazzolli com seu ‘Natal de Cavaquinho’; shows com os cantores Bia Bedran, Raphaelo Mazzei, Beto Sol, Valerie Lu; além de performan