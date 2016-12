Cuidando do corpo

A gravidinha Roberta Rodrigues compartilhou com os fãs através de seu perfil no Instagram uma foto com a amiga Cris Viana. Com direito a muito carinho, Cris aparece na imagem abraçada a barriga de Roberta. O clique foi feito no último domingo, 18, na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio. "Essa foto define o tamanho do meu amor, gratidão e amizade que tenho por esse ser lindo da minha vida @crisvianna." escreveu Roberta, que está no sétimo mês de gestação de Linda Flor."