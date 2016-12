Legado dos Jogos Olímpicos, Parque Radical de Deodoro promove corrida no Rio

19/12/2016 às 15:00h Enviado por: Juliana Bittencourt

No total, mais de 900 pessoas se inscreveram para a corrida Foto: Angélica Fernandes/Divulgação

Emoção foi a tônica da corrida que reuniu hoje (18) pessoas com deficiências visual, auditiva, intelectual e motora, crianças e adultos, no Parque Radical de Deodoro, um dos principais legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.





No total, 900 pessoas se inscreveram há cerca de um mês para participar do evento, que exigia apenas a doação de latas de leite em pó para distribuição a instituições de caridade, informou Alex Soares, um dos administradores do Parque, gerido pela prefeitura do Rio de Janeiro.





Desde o final da Paralimpíada, em setembro passado, entre 15 e 20 eventos "de amplitude" já foram promovidos no local, atendendo à população das zonas norte e oeste da cidade e de municípios da Baixada Fluminense. Corrida, caminhada, passeios ciclísticos, maratona aquática, capoeira são alguns dos chamados esportes de amplitude, disse Alex Soares.





Segundo o administrador do parque , o local oferece opção de lazer a uma população que não contava com nada semelhante à sua volta, anteriormente. “O pessoal ficou muito feliz com essa opção de lazer,” disse. Alex disse ainda que o Parque trouxe também o conhecimento para que as pessoas se interessem por esportes.





“A população toda abraçou o projeto e muita gente deixa, inclusive, de ir à praia para vir ao Parque”. Segurança, limpeza e organização são atrativos a mais que o Parque Radical de Deodoro oferece para seus frequentadores, sublinhou.





Independente da classificação nas diversas categorias de corredores, todos os participantes da corrida receberam medalhas.





Fonte: Agência Brasil