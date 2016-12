'Sabadão sertanejo'

No“Sabadão com Celso Portiolli” de hoje (17), a partir das 22h30, Celso Portiolli recebe os cantores Eduardo Costa e Leonardo para um grande especial do segundo volume do DVD Cabaré – projeto que une os cantores sertanejos em torno do cancioneiro sentimental brasileiro. Além de cantar os sucessos eles também participam de brincadeiras no palco do programa,contam piadas e novidades da carreira e respondem perguntas do público.