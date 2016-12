Natal solidário com shows gratuitos anima a cidade de Niterói.

16/12/2016 às 15:19h Enviado por: Catriel Barros

Lucas felix, músico e criador do evento solidário, ''Natal do Felix'' Foto: Divulgação

Por Catriel Barros





Quem quiser ouvir música de qualidade e ainda fazer uma ação social, tem encontro marcado para este domingo (18), a partir das 17h, no Bemdito, em São Francisco, Niterói. O evento beneficente tem como objetivo arrecadar brinquedos, roupas e alimentos para o projeto Corrente de Luz, que fica em São Gonçalo, para deixar o Natal de crianças e adolescentes carentes mais especial.





Lucas Felix, que lançou recentemente o single "Amor em Rio", em parceria com seu amigo conterrâneo Guilherme Schwab, da banda Suricato, fará, na ocasião, um show de voz e violão. A apresentação ainda contará com canções autorais, novas e antigas, como ''Te Dizer'', ''More Time'', "O Homem Solitário'', além de sucessos de artistas como Jason Mraz, John Mayer, Ed Sheeran e outros.





Para o músico, a oportunidade de abraçar uma causa solidária e ao mesmo tempo fazer um pocket show é fantástica. "A expectativa é que o público venha mesmo, por ser gratuito e ao mesmo tempo apoiar uma causa tão bonita que é o trabalho do grupo Correntes de Luz. A ideia é tentar terminar esse ano difícil de maneira positiva e solidária, para termos só boas vibrações em 2017'', acredita Lucas. O evento, que contará com outros artistas da cena niteroiense como Laura Zandonadi, Leandro Bronze e Iolme Lugon, terá encerramento feito pela banda Dizcoé.





O show acontece neste domingo (18), a partir das 17h, no Bemdito, que fica na Avenida Quintino Bocaiuva, 217, em São Francisco, Niterói. A entrada é franca, mas a organização do evento pede ao público que for comparecer, a doação de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos que serão doados para o projeto Corrente de Luz, em São Gonçalo.