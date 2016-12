Autora lança discobiografia da Legião Urbana, hoje, em Niterói

15/12/2016 às 16:19h Enviado por: Rennan Rebello

A obra registra histórias, bastidores e curiosidades das gravações de todos os álbuns da Legião Urbana Foto: Divulgação A jornalista niteroiense Chris Fuscaldo começou a pesquisa do livro em 2008 Foto: Divulgação

Para encerrar o ano que marca duas décadas sem Renato Russo, a editora LeYa leva às livrarias a "Discobiografia Legionária", livro escrito pela jornalista niteroiense Chris Fuscaldo que será lançado esta noite, às 19h, na Livraria Gutenberg na Rua Coronel Moreira César, 211, em Icaraí. A obra registra histórias, bastidores e curiosidades das gravações de todos os álbuns da Legião Urbana. Do primeiro LP, aos discos póstumos, passando pelos trabalhos solo, discos ao vivo e coletâneas, Renato, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos, Renato Rocha e muitos outros convidados aparecem em episódios que ajudam a entender a importância de uma das maiores bandas de rock da história do Brasil e como registraram alguns dos maiores clássicos nacionais.





A jornalista começou a trabalhar nas histórias que resultam neste livro em 2008, quando a gravadora EMI Music a convidou para produzir textos que acompanhariam as reedições em LP e CD dos álbuns de carreira da Legião. Além do seu envolvimento pessoal de longa data com a banda, a autora entrevistou amigos, músicos, produtores e técnicos que trabalharam nas gravações para contar uma história até aqui pouco explorada. O resultado está nesta biografia de cada disco lançado pela banda responsável por mudar a história do rock brasileiro entre 1980 e 1996 – Renato Russo morreu em 11 de outubro de 1996, encerrando a parte mais bonita da história da banda.





Chris Fuscaldo coleta histórias curiosas. Como o episódio em que o produtor do primeiro álbum, José Emilio Rondeau, só topou trabalhar quando Renato Russo e Marcelo Bonfá imploraram, debaixo de chuva, para ele esquecer uma briga feia que ocorreu no estúdio pouco antes. Conta ainda os problemas de inspiração que Renato Russo sofria no segundo disco, fazendo a gravação demorar muito mais do que o esperado. Ou ainda a técnica de Mayrton Bahia, o produtor que mais trabalhou com a banda e um mestre em cortar e colar com lâmina de barbear as fitas na edição das músicas. A intimidade dos músicos, as brigas e confusões e ainda as amizades seladas ao longo da trajetória da Legião também estão presentes no livro. “Que as novas histórias sejam um presente para os fãs e para devoradores de biografias musicais”, afirma Chris Fuscaldo. “Que elas complementem tudo o que já foi dito e escrito sobre a Legião Urbana. E que satisfaçam o desejo de Renato Russo, se consagrando como mais um documento de resgate da memória e de celebração da história da música brasileira.”