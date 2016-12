A família do ex-jogador de futebol e compositor de SG Laudelino Siqueira está em festa. No último fim de semana, aconteceu em Muriaé, o batizado de seu neto Gabriel. Vascaíno, como o avô, o garoto nasceu em agosto, no momento em que o Brasil conquistava o ouro olímpico no futebol masculino no Maracanã. Na foto, o vovô ‘coruja’ posa orgulhoso com o filho Leandro e a nora Joane. Parabéns, Laudelino e família!