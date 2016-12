Vilã de volta

Fernanda Gentil foi eleita a melhor apresentadora de televisão aberta de 2016 em enquete feita pelos internautas do Torcedores.com. A apresentadora da TV Globo concorreu com o colega de Ivan Moré, e com Vladir Lemos, da TV Cultura. Gentil venceu com 54,6% dos votos. Todos os vencedores foram conhecidos na última terça-feira (6), em cerimônia realizada no Museu do Futebol, em São Paulo.