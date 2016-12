Musa fitness em SG

A musa fitness Fernanda D'Avila marca presença neste sábado (10), na loja Obvius Multimarcas, em Alcântara. Conhecida como musa da cinturinha fina, a modelo e ex-bailarina do Faustão vem a São Gonçalo para conferir de perto o lançamento da coleção "Happy New Year". A loja, que trabalha com marcas conceituadas como Colcci, Labella Mafia e Maria Gueixa, irá apresentar roupas de diversos estilos para seus clientes começarem o ano com o pé direito quando o assunto é moda fitness, beachwear e vestido