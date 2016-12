Evento Geek anima os fãs de Niterói e São Gonçalo

09/12/2016 às 19:00h Enviado por: Catriel Barros

Os fãs da cultura Geek e oriental que não puderam estar na Comic Con Experience Brasil (CCXP), que aconteceu em São Paulo, no último final de semana, poderão sentir um pouco desse clima aqui no Rio. O "Tatsuya Anime" será realizado no próximo domingo (11), das 11 às 19 horas, no curso Red Zero, no Centro de Niterói.





Além de ser um encontro de fãs, o evento terá venda de produtos diversificados do universo geek, show com a banda Anime Project, concurso de cosplay e palestra sobre o tema, campeonato de League of Legends, sorteio de brindes e muito mais.





Um público que venera esta cultura é uma vertente cultural que já existe nas grandes cidades. Os idealizadores levaram a sério esta ideia, criando eventos similares em São Gonçalo. Segundo Thiago Fallout (promotor do TATSUYA ANIME), “A minha ideia é continuar com este projeto na Red Zero Niterói com uma nova filosofia, agitando os fanáticos que consomem desde quadrinhos, passando por videogames, moda oriental e músicas. Acredito que o “TATSUYA ANIME” possa acrescentar algo no cenário nerd de Niterói”, diz Thiago.





O evento já teve duas outras edições, mas o projeto estava parado há 5 anos e voltou agora com tudo, em parceria com a RedZero (curso de designer gráfico e jogos), apoiadora principal que cedeu o espaço para a realização do evento. A expectativa é de aproximadamente 400 pessoas, número que comporta o local do evento e os ingressos são ilimitados.





O evento acontece no próximo domingo (11), das 11 as 19 horas na Red Zero Niterói (Av. Visconde do Rio Branco, 243 - Centro de Niterói). Ingressos a R$20, para estudantes e não estudantes. Mais informações 99431-4523 (Thiago Silva). Classificação é LIVRE.