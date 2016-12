Apoio da família

A quarta edição do "Festival Orla Gastronomia" vai agitar o bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói, com música, artesanato, amanhã e domingo (11), sempre a partir das 14h. O Festival vai contar com a participação de 12 restaurantes, além de 80 barraquinhas com artesanato local, trucks de chopes exclusivos, estande de vinhos, três palcos com shows musicais e duas áreas recreativas para a criançada – com brinquedos e videogames.