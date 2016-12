'Parcão' promete levar dezenas de 'catioros' para o Horto do Fonseca

08/12/2016 às 13:53h Enviado por: Mariana Costa

Buldogues serão as 'estrelas' do evento Foto: Divulgação

O 'Parcão' do Horto do Fonseca, em Niterói, vai contar com a presença de muitas fofuras no próximo domingo (11), com a edição de dezembro do "Encontro de Buldogues". O evento, organizado pelas amigas Raquel Curt e Andreia Santos, acontece há quase dois anos, mensalmente, e já contou com a presença de 40 peludos.





Nesse encontro, com tema natalino, serão servidos biscoitos naturais e bolo, pensados especialmente para os pets, além de comidinhas para seus donos. Além disso, os buldogues trocarão mimos, como roupas, petiscos e brinquedos, na brincadeira do amigo oculto.





"Todo mundo que chega participa da festa, inclusive outras raças. E eles se comportam muito bem!", conta Raquel, dona da buldogue francês Betina, de dois anos e proprietária da Pet Biscuit.





O encontro está marcado para acontecer das 9h às 11h, no Parcão do Horto do Fonseca, na Alameda São Boaventura, nº 770, em Niterói.