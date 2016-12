'Chape' na novela

Uma das principais vozes do samba em Niterói, a cantora Mônica Mac, é a convidada para a roda de samba do Docas Cantareira, que vem agitando a vida cultural do bairro. A roda acontece no sábado, 17 de dezembro, a partir das 16h. O Docas Cantareira é um bar e restaurante com temática inspirada na história do bairro São Domingos, quando a região servia de estaleiro e estação das barcas.