Susto nos ares

A eterna morena do Tchan, Scheila Carvalho, aproveitou o intervalo dos treinos da competição 'Saltimbum', quadro do 'Caldeirão do Huck', para conversar com a apresentadora Dany Bananinha, e num papo descontraído junto do marido, Tony Salles, falou sobre a intimidade e a rotina de cuidados com o corpo. "O problema é que durante essa época do Saltibum não está rolando saltibum em casa. É tanta concentração!", contou Scheila, aos risos.