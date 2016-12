Grupo Vou Zuar comanda a 'Festa do Branco', em Itaipuaçu

06/12/2016 às 11:50h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

Para aqueles que quiserem antecipar as comemorações do Réveillon curtindo um bom salseiro, vai se amarrar na dica: no próximo sábado (10), o Grupo Vou Zuar se apresenta na ''Festa do Branco", que acontece no Telles Hall, em Itaipuaçu, Maricá. O grupo se apresenta pela primeira vez na cidade e promete fazer a "terra tremer". Nos intervalos, quem se apresenta é o DJ Zambumba ( Rádio Mania ), MC Mulato e o grupo e pagode Total Sintonia.





O Grupo Vou Zuar é formado por Carlos Vieira (banjo e voz), os gêmeos Thiago Paiva (pandeiro e voz) e Bruno Paiva (reco reco e voz), Brenno Souza (tantã), Vitor Naegele (surdo) e Pedro Mothé (percussão). Há três anos, um grupo de amigos resolveu se unir para fazer um som e o que era diversão hoje se tornou prioridade na vida desses músicos, que estão fazendo um sucesso estrondoso com hits de sucesso, como ''Rebola'', ''Voyer'', ''Salseiro'' e ''Bagacin''.





Já conhecido em Niterói e São Gonçalo, o sexteto está conquistando cada vez mais fãs, o que se percebe por já terem lotado espaços em Itaboraí, Rio bonito e também na Região dos Lagos. Outro termômetro do sucesso do Vou Zuar está na produção de projetos próprios e que estão bombando, como a Feijoada e a Roda de Samba do Vou Zuar e seu mais novo evento, o Bloco Rebola, bloco de carnaval oficial do grupo.





A "Festa do Branco" começa a partir das 22 horas, no Telles Hall, que fica na Rua Denise Loyola, Jardim Atlântico Oeste, lote 20, quadra 16, Maricá, Rio de Janeiro (antiga estrada de Itaipuaçu, em frente à segunda entrada de Itaocaia Valley). Informações pelos telefones 96662-2912, 96492-4931 ou 97014-6466. Ingressos a R$ 15 (homem e mulher). Classificação: 18 anos.