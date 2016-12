Niver animado

Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, comemoraram no último domingo (4) o primeiro aniversário da filhota Maria Flor com o tema Turma da Galinha Pintadinha, em uma casa de festas no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. A pequena, completamente encantada, mostrou que realmente ama os personagens, e que os pais acertaram na escolha do tema. Antes da festa, Déborah usou seu perfil no Instagram para homenagear a filha. "Um ano de amor!!! Um ano de Maria Flor!