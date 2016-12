Sergipana lança seu 1º romance em Niterói

05/12/2016 às 16:05h Enviado por: Dayse Alvarenga

Tarde de autógrafos de Tina Correia será no próximo sábado (10) Foto: Divulgação

A escritora Tina Correia lança, no próximo sábado (10), às 17h, na Livraria Blooks do Espaço Reserva, em São Domingos, Niterói, o livro "Essa Menina – de Paris a Paripiranga", vencedor do Prêmio Permínio Asfora, da União Brasileira de Escritores. Primeiro romance da escritora sergipana, radicada no Rio de Janeiro, o livro editado pela Alfaguara recebeu elogios de escritores, como Zuenir Ventura, Arnaldo Niskier e Ana Maria Machado, todos da Academia Brasileira de Letras.





Os grandes eventos políticos dos anos 1930 a 1960 são o fio condutor das dramáticas e emocionantes histórias do romance. Ora testemunha, ora protagonista é a menina de olhos grandes e curiosos quem conduz o leitor por uma narrativa quase mítica e ambientada no interior do Nordeste. Ao descrever festas, comidas e brincadeiras no quintal nordestino, Tina Correia revela ao leitor, ainda que sob a perspectiva infantil, os anseios, fragilidades e sonhos das pessoas que estavam à sua volta.





A escritora Ana Maria Machado afirma que o romance é “um belo exercício de recuperação da memória, de um ponto de vista feminino e brasileiríssimo”, e saúda a chegada da escritora com votos de que ela traga para os leitores outros títulos. Mesma opinião de Arnaldo Niskier que diz ter adorado o livro que leu com prazer e elogiou o estilo de Tina Correia na narrativa. Opinião dividida também pelo imortal, José Murilo de Carvalho.