Morre o músico Roberto Lly

02/12/2016 às 12:45h Enviado por: Mariana Costa

Na madrugada dessa quinta-feira, faleceu o produtor, engenheiro de som e compositor Roberto Lly, de 57 anos, contrabaixista de diversas bandas, como a Herva Doce, nela compôs um dos maiores sucessos do grupo “Amante Profissional” (1985); além de artistas como Celso Blues Boy e Jorge Ben Jor.





Lly começou na música nos anos 1970, tocando com bandas underground, entre elas Legião Estrangeira, Magia Branca e Sangue da Cidade. Nessa época, integrou as bandas de Tavito e de Jorge Ben, com quem fez excursão pela Europa. Já nos anos 1980, formou a banda Herva Doce, que gravou quatro álbuns pela EMI e BMG Ariola.





No fim dos anos 1990, ele produziu o álbum com o qual cantor Vinny estourou com a canção "Mexe a cadeira". Em 2004, fundou o selo T-Rec, mas continuou a compor, assinando com Fernando Magalhães, em 2013, o repertório de "Rock it", disco do Barão Vermelho.