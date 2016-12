Ensaio na gravidez

A emoção foi geral co o anúncio do prêmio de Melhor Ator, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Extra de TV 2016, na noite de terça-feria (29). Morto por afogamento no Rio São Francisco, em setembro, o ator foi o grande homenageado por sua interpretação do personagem Santo, na trama 'Velho Chico'. Luciana Lima, viúva do ator, recebeu o troféu. "Domingos não foi só um grande ator, mas um pai dedicado e amoroso, um marido companheiro e um ótimo colega de trabalho.