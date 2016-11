Mãe do rapper Criolo lançará livro em São Gonçalo

30/11/2016 às 11:48h Enviado por: Rennan Rebello

A escritora cearense Maria Vilani será a atração do evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A escritora cearense Maria Vilani, 66 anos, lançará em São Gonçalo sua mais recente obra literária. No próximo domingo, dia 4 de dezembro, apreciadores de poesia e o público geral terão a oportunidade de conhecer Penteando a Vida, composto por 70 poemas inéditos, escritos entre os anos de 1985 e 2015. Radicada em São Paulo há 40 anos, a filósofa será uma das atrações do OcupaSound, tradicional evento da cena cultural da cidade.









O quarto livro da autora, que marca o lançamento do selo Centro de Arte e Promoção Social (Capsianos), conta também com obras de sete poetisas de renome. O produtor cultural Rafael Massoto, idealizador da vinda da autora a São Gonçalo, fala sobre a importância dessa ocasião. “A Maria Vilani é uma mulher muito especial, que me inspira em virtude trabalho sociocultural realizado por ela no Grajaú (SP). O mais lindo é que ela é a própria poesia que escreve”.









Reconhecida e aclamada, Maria Vilani também é autora de Cinco contos sem desconto e de quebra dois poemas (1991), O Reino de Roselândia (1998), Varal (2012). Ela ainda participou das coletâneas Poetas Brasileiros de Hoje (1989), Todas as formas de amar (1998), Volta ao mundo em 13 escolas (2013), IstoÉ...Escola! (2015).









A autora coleciona prêmios e homenagens, dos quais: Medalha de bronze - Salão de Artes Machu Picchu-Cuzco/Peru; Poema (1989); Menção honrosa – Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Poema (1990) e Mensageira da paz. Maria Vilani é mãe do consagrado rapper Criolo, que tendo nela uma referência intelectual, escreve poesias em forma de música.





SERVIÇO





Data: 04 de dezembro de 2016

Local: Rua Jaime Figueiredo (altura do número 2.273 - Espaço Vida Ativa - palco na pista de caminhada).

Bairro: Camarão, São Gonçalo (RJ)

Referência: Próximo a antiga casa de shows I9 Music

Horário: A partir das 20h

Acesso livro