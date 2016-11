Festival trará atrações culturais e sorteará bolsas de estudos em Itaboraí

30/11/2016 às 11:16h Enviado por: Rennan Rebello

No próximo final de semana, acontecerá a 2ª edição do Festival Apolo Multicultural, no ginásio da Escola Municipal Antônio Alves Vianna, no bairro Apollo II, em Itaboraí. Entre as atrações, haverá a apresentação teatral de alunos do Colégio Estadual Doutor Moacyr Meirelles Padilha, fechado desde outubro do ano passado por causa de incêndio, das companhias Os Outros Cia Teatral, Cia Resenha Teatral, de espetáculos de danças afro e urbana, oficina com a Escola Samba Lata, entre outros. Haverá também sorteio de brindes e de bolsas de estudos para cursos de idiomas e técnicos.









O evento é promovido pelo Coletivo Ponte Cultural e de acordo com o seu coordenador, Marcos Moura, o objetivo é proporcionar ao artistas locais um espaço para possam exibir seu talento ao público e fomentar a cena cultural no município. ''A cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, além de interferir em seu modo de pensar e agir, sendo fator de fortalecimento da identidade de um povo e indubitavelmente de desenvolvimento humano'', disse.









Para a bibliotecária Vanessa Florargen, que é moradora do bairro, o festival é de suma importância para os jovens da localidade. ''Esse festival é uma uma oportunidade para que os jovens daqui, possam conhecer outras formas de culturas, que não chegam até a periferia do lado metropolitano, como em Itaboraí. Através desse evento é possível que eles conheçam outra perspectiva de vida que possam lhe dá a capacidade de se posicionarem diante da sociedade '', relata.









Com o apoio da Fundação Cultural de Itaboraí (FCI) e da Fundação de Artes de São Gonçalo (FASG), devido ao trabalho que vem movimentando o bairro que divide as cidades de São Gonçalo e Itaboraí, com atividades culturais, promovendo saraus, roda de leituras e festivais multiculturais. O Coletivo Ponte Plural ganhou o apoio de comércio local. Para a integrante do grupo, Kleicyanne Rangel, a união com os comerciantes foi crucial para realização do evento. ''Nada disso seria possível se não houvesse a união por um bairro melhor, os comerciantes locais entenderam a importância do evento, apoiaram e ajudaram o projeto se a tonar realidade'', revelou.