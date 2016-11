Talento no sangue

O São Gonçalo Shopping vai promover um fim de ano inesquecível para o público da região do Leste Fluminense. Durante o mês de dezembro, várias atrações gratuitas vão animar o Natal Musical São Gonçalo Shopping, que vai acontecer todas as quintas-feiras, na Praça de Alimentação. A estreia será marcada pela participação do cantor Bebeto, considerado um dos grandes nomes do samba-rock brasileiro, com mais de 40 anos de carreira. Ele se apresenta amanhã (1), a partir das 19h30. O evento é gratuito.