Promessa cumprida!

O último domingo foi de reunião da família Gil. Preta Gil recebeu, ao lado do filho, Francisco, e da nora, Laura Fernandez, amigos e familiares para comemorar o primeiro aninho de Sol de Maria, sua neta. A festa, que contou com a presença de artistas como Débora Secco, Carolina Dieckmann e Malu Mader, aconteceu em um casa de eventos no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Preta, é claro, fez a ‘vovó coruja’ e ‘babou’ muito a neta.